Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit Abschlägen

Die Deutsche Bank-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 7,71 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 7,68 EUR. Bei 7,78 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 377.282 Stück.

Am 10.02.2022 markierte das Papier bei 14,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 47,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 3,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 12,96 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 11.08.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 EUR gegenüber 0,20 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 6.650,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.214,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,02 Prozent gesteigert.

Deutsche Bank dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 26.10.2022 präsentieren. Die Veröffentlichung der Deutsche Bank-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 25.10.2023.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 1,21 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Aktie tiefer: US-Behörden erteilen der Deutschen Bank Strafe in Millionenhöhe

US-Börsenaufsichtsbehörde verhängt Strafen gegen Wall Street-Unternehmen in Milliardenhöhe - auch Deutsche Bank betroffen

Deutsche Bank-Studie: Großteil der Investoren rechnet mit Rezession - S&P 500 könnte deutlich absacken

