Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank steigt am Nachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Das Papier von Deutsche Bank legte um 14:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 12,36 EUR. Bei 12,39 EUR erreichte die Deutsche Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.143.634 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 28.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 12,47 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 0,87 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,95 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 14,85 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 25.10.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,56 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,57 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.100,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.918,00 EUR in den Büchern standen.

Am 01.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,01 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

