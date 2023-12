Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Freitagvormittag um Nulllinie

Aktie im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Die Deutsche Bank-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 12,32 EUR an der Tafel.

Mit einem Wert von 12,32 EUR bewegte sich die Deutsche Bank-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 12,36 EUR. Im Tief verlor die Deutsche Bank-Aktie bis auf 12,29 EUR. Bei 12,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 676.499 Deutsche Bank-Aktien.

Am 28.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,47 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 1,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,95 EUR am 24.03.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 35,51 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 14,85 EUR an.

Deutsche Bank gewährte am 25.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,56 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,63 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.100,00 EUR im Vergleich zu 6.918,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Deutsche Bank am 01.02.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 30.01.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,01 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit Abgaben

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX in der Verlustzone