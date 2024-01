Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Nachmittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Das Papier von Deutsche Bank konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 12,09 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 12,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 12,00 EUR. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.932.776 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,85 EUR) erklomm das Papier am 09.01.2024. Mit einem Zuwachs von 6,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 7,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 34,31 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,72 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Deutsche Bank ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,56 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,57 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.100,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.918,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Deutsche Bank möglicherweise am 24.04.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 2,01 EUR in den Büchern stehen haben wird.

