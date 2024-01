Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Vormittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 12,02 EUR zu.

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 12,02 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,04 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 12,00 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 116.924 Aktien.

Bei 12,85 EUR markierte der Titel am 09.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 6,96 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,95 EUR. Dieser Wert wurde am 24.03.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 33,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,72 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Deutsche Bank gewährte am 25.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,56 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,57 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,63 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.100,00 EUR im Vergleich zu 6.918,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Deutsche Bank am 01.02.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 24.04.2025 dürfte Deutsche Bank die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,01 EUR fest.

