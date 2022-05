Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag stärker

Um 30.05.2022 12:22:00 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 10,55 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Bank-Aktie bis auf 10,62 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,55 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.922.376 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 14,64 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 27,89 Prozent wieder erreichen. Am 07.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,16 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,29 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 13,97 EUR an.

Am 27.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,47 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 7.328,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.222,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 27.07.2022 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 26.07.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,77 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

