Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Vormittag nordwärts

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 9,58 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 9,58 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie legte bis auf 9,61 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 9,59 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 540.630 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 30.01.2023 markierte das Papier bei 12,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 29,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,25 EUR ab. Abschläge von 24,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,28 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 27.04.2023 vor. Es stand ein EPS von 0,61 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.680,00 EUR – ein Plus von 4,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 7.328,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Deutsche Bank wird am 26.07.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 24.07.2024 werfen.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,99 EUR je Aktie.

