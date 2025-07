Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Nachmittag fester

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 28,99 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 28,99 EUR. Bei 29,03 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 28,61 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.167.121 Deutsche Bank-Aktien.

Am 30.07.2025 markierte das Papier bei 29,03 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,12 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 12,27 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 57,68 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Bank-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,680 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,00 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 26,02 EUR angegeben.

Deutsche Bank ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,77 Prozent auf 15,03 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 17,23 Mrd. EUR umgesetzt.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,87 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

