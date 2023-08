Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Mittwochmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 10,29 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,2 Prozent auf 10,29 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 10,38 EUR. Mit einem Wert von 10,28 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.148.519 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.01.2023 bei 12,36 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 20,11 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,25 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,57 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 14,65 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 26.07.2023. Das EPS wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.409,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.650,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 25.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Deutsche Bank rechnen Experten am 23.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,98 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

