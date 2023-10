Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag verlustreich

Deutsche Bank im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 10,38 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 10,38 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Bank-Aktie bei 10,26 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,40 EUR. Bisher wurden heute 2.268.532 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Am 30.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 12,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 19,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2023 (7,95 EUR). Abschläge von 23,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,66 EUR.

Am 25.10.2023 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,56 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,57 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.100,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.918,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Deutsche Bank wird am 01.02.2024 gerechnet. Am 30.01.2025 wird Deutsche Bank schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,01 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

