Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag höher

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 10,46 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 10,46 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Bank-Aktie bis auf 10,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.714.701 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 30.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,36 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 15,35 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,95 EUR. Dieser Wert wurde am 24.03.2023 erreicht. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 31,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,66 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 25.10.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,56 EUR gegenüber 0,57 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.100,00 EUR – ein Plus von 2,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 6.918,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Deutsche Bank möglicherweise am 30.01.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,01 EUR je Aktie.

