Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagvormittag leichter

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 10,35 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr ging es für die Deutsche Bank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 10,35 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,33 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 10,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 311.278 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.01.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,46 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.03.2023 bei 7,95 EUR. Abschläge von 23,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,66 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Deutsche Bank ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,56 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,63 Prozent auf 7.100,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.918,00 EUR erwirtschaftet worden.

Deutsche Bank dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2023 2,01 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

