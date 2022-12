Deutsche Bank Aktie News: Anleger schicken Deutsche Bank am Freitagmittag ins Minus

Die Deutsche Bank-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 10,62 EUR abwärts. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 10,59 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,67 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 997.172 Stück.

Bei einem Wert von 14,64 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.02.2022). Mit einem Zuwachs von mindestens 27,44 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 7,25 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 46,50 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 13,66 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 26.10.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,57 EUR, nach 0,20 EUR im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.918,00 EUR umgesetzt, gegenüber 6.000,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Deutsche Bank am 02.02.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 01.02.2024 werfen.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,21 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

