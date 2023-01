Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank fällt am Mittag

Die Deutsche Bank-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 12,20 EUR abwärts. Bei 12,09 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 12,34 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.525.570 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 10.02.2022 auf bis zu 14,64 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 16,62 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.10.2022 (7,25 EUR). Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 68,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,15 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 26.10.2022 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Beim Umsatz wurden 6.918,00 EUR gegenüber 6.000,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 02.02.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 01.02.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 1,21 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

