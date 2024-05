Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 15,13 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Deutsche Bank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 15,13 EUR ab. Die Deutsche Bank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 15,09 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 15,38 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 413.940 Deutsche Bank-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,01 EUR erreichte der Titel am 26.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 12,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 8,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 41,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,663 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 16,92 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Deutsche Bank ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,63 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank 0,56 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 17,26 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,97 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 23,52 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 24.07.2024 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2025 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,20 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Thales-Aktie: Darum sollten KI-Anleger den Rüstungskonzern auf dem Radar haben

Investment-Tipp: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Deutsche Bank-Aktie

Diese US-Aktien hatte die Commerzbank im 1. Quartal 2024 im Portfolio