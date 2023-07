Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tritt am Montagvormittag auf der Stelle

Kurs der Deutsche Bank

Die Aktie von Deutsche Bank zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Die Deutsche Bank-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 10,11 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 10,11 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 10,18 EUR. Das Tagestief markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 10,11 EUR. Bei 10,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 235.877 Aktien.

Bei 12,36 EUR markierte der Titel am 30.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,30 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2022 bei 7,25 EUR. Mit einem Kursverlust von 28,28 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,55 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 27.04.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.680,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.328,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 25.10.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 23.10.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 1,96 EUR in den Büchern stehen haben wird.

