Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit Abschlägen

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 10,38 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 10,38 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Deutsche Bank-Aktie bis auf 10,37 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 10,41 EUR. Zuletzt wechselten 267.782 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 30.01.2023 markierte das Papier bei 12,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 19,14 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2023 (7,95 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,66 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Deutsche Bank gewährte am 25.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,56 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Bank einen Gewinn von 0,57 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 7.100,00 EUR gegenüber 6.918,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 30.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Deutsche Bank.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2023 2,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

