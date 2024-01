Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Montagnachmittag im Aufwind

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 186,50 EUR.

Die Aktie legte um 14:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 186,50 EUR zu. Die Deutsche Börse-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 186,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 185,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 137.820 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 186,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.12.2023 erreicht. Gewinne von 0,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 19.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 152,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Börse-Aktie bei 197,09 EUR.

Am 18.10.2023 hat Deutsche Börse in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,28 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 2,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 1.188,30 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.090,20 EUR umgesetzt worden waren.

Deutsche Börse dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.02.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Deutsche Börse-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,58 EUR je Aktie.

