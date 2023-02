Deutsche Börse Aktie News: Anleger greifen bei Deutsche Börse am Mittag zu

Um 12:22 Uhr wies die Deutsche Börse-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 166,40 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Börse-Aktie sogar auf 166,70 EUR. Mit einem Wert von 164,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 217.801 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 01.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 180,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 7,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 135,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 22,53 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 185,52 EUR.

Am 20.10.2022 hat Deutsche Börse die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,74 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.090,20 EUR – ein Plus von 30,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Börse 837,90 EUR erwirtschaftet hatte.

Deutsche Börse dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 08.02.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 07.02.2024.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse im Jahr 2022 8,08 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

