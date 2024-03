Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse reagiert am Freitagvormittag positiv

Kurs der Deutsche Börse

Die Aktie von Deutsche Börse zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Deutsche Börse legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 194,10 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 194,10 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 194,35 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 194,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.972 Deutsche Börse-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (194,55 EUR) erklomm das Papier am 29.02.2024. Mit einem Zuwachs von 0,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 152,60 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 21,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,78 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Börse 3,60 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 203,70 EUR an.

Am 07.02.2024 hat Deutsche Börse in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,39 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,08 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.436,50 EUR im Vergleich zu 1.168,00 EUR im Vorjahresquartal.

Deutsche Börse wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 23.04.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 29.04.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Deutsche Börse-Gewinn in Höhe von 10,12 EUR je Aktie aus.

