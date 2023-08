Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Dienstagnachmittag im Minus

Deutsche Börse im Fokus

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Deutsche Börse-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 171,15 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 171,15 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Börse-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 170,80 EUR aus. Bei 174,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 115.399 Deutsche Börse-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 186,35 EUR erreichte der Titel am 25.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 8,88 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 154,95 EUR. Dieser Wert wurde am 22.10.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 193,27 EUR je Deutsche Börse-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Börse am 25.07.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,52 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,98 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1.220,60 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 19,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.017,80 EUR erwirtschaftet worden.

Am 18.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Deutsche Börse veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Deutsche Börse-Anleger Experten zufolge am 28.10.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Börse-Aktie in Höhe von 9,57 EUR im Jahr 2023 aus.

