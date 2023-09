Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse zeigt sich am Freitagmittag freundlich

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 164,90 EUR zu.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Börse zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 164,90 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie legte bis auf 165,25 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 163,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 50.232 Deutsche Börse-Aktien.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 186,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,01 Prozent. Bei 154,95 EUR fiel das Papier am 22.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 191,50 EUR an.

Am 25.07.2023 äußerte sich Deutsche Börse zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,52 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,98 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Börse im vergangenen Quartal 1.220,60 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Börse 1.017,80 EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 18.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Deutsche Börse-Anleger Experten zufolge am 28.10.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,62 EUR je Aktie in den Deutsche Börse-Büchern.

