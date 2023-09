Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag mit angezogener Handbremse

Kurs der Deutsche Börse

Die Aktie von Deutsche Börse hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Deutsche Börse-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 163,75 EUR.

Werte in diesem Artikel

Mit einem Kurs von 163,75 EUR zeigte sich die Deutsche Börse-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Im Tageshoch stieg die Deutsche Börse-Aktie bis auf 164,25 EUR. In der Spitze büßte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 163,70 EUR ein. Bei 163,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 8.442 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 186,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 13,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 154,95 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 5,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 191,50 EUR je Deutsche Börse-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Börse am 25.07.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,52 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,98 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Deutsche Börse mit einem Umsatz von insgesamt 1.220,60 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.017,80 EUR erwirtschaftet worden waren, um 19,93 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Deutsche Börse am 18.10.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Deutsche Börse rechnen Experten am 28.10.2024.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse im Jahr 2023 9,62 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Experten sehen bei Deutsche Börse-Aktie Potenzial

DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Deutsche Börse eingebracht

Schutz vor extremer Volatilität: Das passiert bei Handelsunterbrechungen von Aktien