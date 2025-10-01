Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Vormittag südwärts

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 227,70 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Deutsche Börse-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 227,70 EUR ab. In der Spitze fiel die Deutsche Börse-Aktie bis auf 227,50 EUR. Bei 228,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Deutsche Börse-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.649 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 294,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.05.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,25 Prozent hinzugewinnen. Am 13.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 206,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 9,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,23 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Börse-Aktionäre 4,00 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 271,63 EUR.

Deutsche Börse veröffentlichte am 17.02.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR umgesetzt.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Börse ein EPS in Höhe von 11,11 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Aktien von Deutsche Börse und Circle uneins: Erste Stablecoin-Partnerschaft in Europa

DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Börse-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Papieraktien in Deutschland: Was Anleger wissen müssen