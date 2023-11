Deutsche Börse Aktie News: Anleger schicken Deutsche Börse am Mittwochnachmittag ins Plus

Kurs der Deutsche Börse

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Deutsche Börse-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 157,65 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 157,65 EUR zu. Die Deutsche Börse-Aktie zog in der Spitze bis auf 157,75 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 156,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 76.314 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 186,35 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Börse-Aktie 18,20 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 152,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.10.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 191,45 EUR je Deutsche Börse-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Börse am 18.10.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,15 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Börse mit einem Umsatz von insgesamt 1.188,30 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.090,20 EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,00 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Deutsche Börse am 07.02.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,55 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

