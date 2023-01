Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Montagmittag mit Kursabschlägen

Um 12:22 Uhr rutschte die Deutsche Börse-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 159,30 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Börse-Aktie bis auf 159,00 EUR. Bei 161,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 84.368 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 01.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 180,00 EUR an. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 11,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 135,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 17,30 Prozent würde die Deutsche Börse-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 186,72 EUR.

Am 19.10.2022 lud Deutsche Börse zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,74 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Börse 1.090,20 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 837,90 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Deutsche Börse am 08.02.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 07.02.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 8,07 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Was Analysten von der Deutsche Börse-Aktie erwarten

Erfolgsrezept für Anleger: Das verbirgt sich hinter der 14- bzw. 15-Jahres-Regel

Deutsche Börse-Aktie sinkt: Credit Suisse wirft Deutsche Börse von Favoritenliste

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com