Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag im Minusbereich

Das Papier von Deutsche Börse befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 160,80 EUR ab. Im Tief verlor die Deutsche Börse-Aktie bis auf 159,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 161,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 148.406 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Am 01.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 180,00 EUR an. 10,67 Prozent Plus fehlen der Deutsche Börse-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 135,80 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 186,72 EUR.

Am 19.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 30,11 Prozent auf 1.090,20 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 837,90 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Deutsche Börse wird am 08.02.2023 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 07.02.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse im Jahr 2022 8,07 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

