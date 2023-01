Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Montagvormittag mit Einbußen

Die Deutsche Börse-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 160,55 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Börse-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 160,40 EUR aus. Bei 161,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.984 Deutsche Börse-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 180,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.12.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,81 Prozent. Bei 135,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 186,72 EUR je Deutsche Börse-Aktie aus.

Deutsche Börse ließ sich am 19.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,15 EUR gegenüber 1,74 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 1.090,20 EUR gegenüber 837,90 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Deutsche Börse am 08.02.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 07.02.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Börse-Aktie in Höhe von 8,07 EUR im Jahr 2022 aus.

