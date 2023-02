Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Donnerstagmittag im Plus

Das Papier von Deutsche Börse konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 168,75 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 169,15 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 166,95 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Börse-Aktie belief sich zuletzt auf 172.327 Aktien.

Bei einem Wert von 180,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.12.2022). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Börse-Aktie somit 6,25 Prozent niedriger. Am 08.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 135,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 24,26 Prozent würde die Deutsche Börse-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 185,52 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Börse am 20.10.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,74 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 1.090,20 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 837,90 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 08.02.2023 dürfte Deutsche Börse Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 07.02.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Börse einen Gewinn von 8,08 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Januar 2023: Experten empfehlen Deutsche Börse-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Erste Schätzungen: Deutsche Börse zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

CureVac-Aktie, BioNTech-Aktie & Co: Diese Gründe sprechen für eine Aktienplatzierung im Ausland

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com