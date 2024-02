Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Freitagvormittag gesucht

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 186,40 EUR.

Das Papier von Deutsche Börse konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 186,40 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 186,75 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 186,45 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 8.543 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 190,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.01.2024 erreicht. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 2,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.10.2023 bei 152,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 198,73 EUR aus.

Am 18.10.2023 hat Deutsche Börse in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,28 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 2,15 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 1.188,30 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.090,20 EUR umgesetzt worden waren.

Am 07.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Deutsche Börse veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 05.02.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,55 EUR je Deutsche Börse-Aktie belaufen.

