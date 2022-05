Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verzeichnet am Vormittag Verluste

Die Deutsche Börse-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 0,5 Prozent auf 165,40 EUR ab. Die Deutsche Börse-Aktie gab in der Spitze bis auf 164,85 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 165,05 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.935 Deutsche Börse-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.04.2022 bei 169,95 EUR. Gewinne von 2,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.06.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 132,65 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Börse-Aktie 24,69 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 172,85 EUR je Deutsche Börse-Aktie aus.

Am 25.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 2,40 EUR gegenüber 1,81 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.187,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 855,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 26.07.2022 terminiert. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 26.07.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Börse-Aktie in Höhe von 8,17 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Experten sehen bei Deutsche Börse-Aktie Potenzial

Deutsche Börse-Aktie legt letztendlich zu: Jahresziele erhöht

Ausblick: Deutsche Börse präsentiert Quartalsergebnisse

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Deutsche Börse AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Deutsche Börse AG

Bildquellen: Deutsche Börse