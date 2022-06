Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Börse-Papiere um 02.06.2022 09:22:00 Uhr 0,4 Prozent. Die Deutsche Börse-Aktie legte bis auf 155,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 155,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Börse-Aktien beläuft sich auf 6.321 Stück.

Am 26.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 169,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,83 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 132,65 EUR. Dieser Wert wurde am 04.06.2021 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,81 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Börse-Aktie wird bei 173,52 EUR angegeben.

Deutsche Börse veröffentlichte am 25.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,40 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,81 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Börse im vergangenen Quartal 1.187,60 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 38,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Börse 855,10 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 26.07.2022 dürfte Deutsche Börse Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 26.07.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Börse-Aktie in Höhe von 8,29 EUR im Jahr 2023 aus.

