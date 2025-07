Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der Deutsche Börse

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Zuletzt ging es für die Deutsche Börse-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 267,80 EUR.

Der Deutsche Börse-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 2,5 Prozent auf 267,80 EUR. In der Spitze fiel die Deutsche Börse-Aktie bis auf 267,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 275,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 135.463 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 294,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.05.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 176,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 34,17 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,27 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 263,11 EUR je Deutsche Börse-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Börse am 17.02.2020. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,16 EUR, nach 1,16 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den Deutsche Börse-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,32 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

