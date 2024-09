Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Montagvormittag nahe Nulllinie

Kursentwicklung

Die Aktie von Deutsche Börse zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Deutsche Börse-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 203,00 EUR.

Mit einem Kurs von 203,00 EUR zeigte sich die Deutsche Börse-Aktie im XETRA-Handel um 09:01 Uhr kaum verändert. Kurzfristig markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 203,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Deutsche Börse-Aktie gab in der Spitze bis auf 202,90 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 203,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Börse-Aktien beläuft sich auf 2.106 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 203,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.08.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,34 Prozent hinzugewinnen. Am 20.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 152,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,05 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Börse-Aktie wird bei 205,33 EUR angegeben.

Am 17.02.2020 äußerte sich Deutsche Börse zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,16 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 855,30 Mio. EUR gegenüber 855,30 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 22.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Deutsche Börse veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Deutsche Börse rechnen Experten am 15.10.2025.

Experten taxieren den Deutsche Börse-Gewinn für das Jahr 2024 auf 10,45 EUR je Aktie.

