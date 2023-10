Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag mit roter Tendenz

Kurs der Deutsche Börse

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 163,00 EUR nach.

Um 09:06 Uhr ging es für die Deutsche Börse-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 163,00 EUR. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Börse-Aktie ging bis auf 162,95 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 163,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.777 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 186,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 14,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 154,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 4,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 190,82 EUR je Deutsche Börse-Aktie an.

Deutsche Börse gewährte am 25.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,52 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,98 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1.220,60 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.017,80 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 18.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 28.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Börse einen Gewinn von 9,60 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

