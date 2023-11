Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse zieht am Donnerstagmittag an

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Deutsche Börse zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Deutsche Börse legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 159,85 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Börse zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 159,85 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 159,85 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 159,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 36.378 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 186,35 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,58 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.10.2023 (152,60 EUR). Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 4,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 191,45 EUR für die Deutsche Börse-Aktie aus.

Am 18.10.2023 legte Deutsche Börse die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS belief sich auf 2,28 EUR gegenüber 2,15 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.188,30 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.090,20 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 07.02.2024 dürfte Deutsche Börse Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

In der Deutsche Börse-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,55 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

