Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Donnerstagvormittag freundlich

So entwickelt sich Deutsche Börse

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Deutsche Börse-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 158,80 EUR nach oben.

Um 09:05 Uhr ging es für das Deutsche Börse-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 158,80 EUR. Bei 159,20 EUR erreichte die Deutsche Börse-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 159,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.334 Deutsche Börse-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (186,35 EUR) erklomm das Papier am 25.04.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie. Am 19.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 152,60 EUR. Mit einem Kursverlust von 3,90 Prozent würde die Deutsche Börse-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Börse-Aktie bei 191,45 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Börse am 18.10.2023 vor. Es stand ein EPS von 2,28 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Börse noch ein Gewinn pro Aktie von 2,15 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,00 Prozent auf 1.188,30 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.090,20 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Deutsche Börse wird am 07.02.2024 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Börse im Jahr 2023 9,55 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

NEL ASA-Aktie im Fokus: Das sind die größten Aktionäre von NEL

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge

Oktober 2023: Die Expertenmeinungen zur Deutsche Börse-Aktie