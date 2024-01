Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse gewinnt am Mittwochvormittag an Fahrt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Deutsche Börse-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 185,35 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Börse zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 185,35 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Börse-Aktie bisher bei 185,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 185,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 6.357 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 02.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 187,90 EUR an. 1,38 Prozent Plus fehlen der Deutsche Börse-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 152,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 17,67 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 197,09 EUR.

Am 18.10.2023 legte Deutsche Börse die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,28 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.188,30 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Börse einen Umsatz von 1.090,20 EUR eingefahren.

Am 07.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Deutsche Börse veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,58 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

Redaktion finanzen.net

