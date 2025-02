Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse gewinnt am Mittag an Fahrt

Kursverlauf

Die Aktie von Deutsche Börse zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 238,90 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Börse zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 238,90 EUR. Bei 238,90 EUR erreichte die Deutsche Börse-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 235,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 40.267 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Am 31.01.2025 markierte das Papier bei 240,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 0,80 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.05.2024 bei 175,90 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Börse-Aktie 26,37 Prozent sinken.

Nach 3,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,05 EUR je Deutsche Börse-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 225,78 EUR für die Deutsche Börse-Aktie aus.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,16 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,16 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 855,30 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 10,59 EUR je Aktie in den Deutsche Börse-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

So schätzen Analysten die Deutsche Börse-Aktie ein

Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone

thyssenkrupp-Aktie höher: thyssenkrupp-Chef wirbt um Vertrauen - CFO-Abgang bis Mai bestätigt