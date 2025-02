Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Montagnachmittag fester

So entwickelt sich Deutsche Börse

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Deutsche Börse-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 239,90 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr wies die Deutsche Börse-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 239,90 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Börse-Aktie bisher bei 240,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 235,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 77.828 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 31.01.2025 markierte das Papier bei 240,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Börse-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.05.2024 bei 175,90 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie.

Deutsche Börse-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,05 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 225,78 EUR für die Deutsche Börse-Aktie aus.

Am 17.02.2020 äußerte sich Deutsche Börse zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Börse einen Gewinn von 10,59 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

