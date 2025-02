Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse wird am Vormittag ausgebremst

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 236,90 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 236,90 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie gab in der Spitze bis auf 235,60 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 235,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 13.693 Deutsche Börse-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 240,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.01.2025 erreicht. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 1,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.05.2024 gab der Anteilsschein bis auf 175,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Deutsche Börse-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,05 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 225,78 EUR für die Deutsche Börse-Aktie.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Börse einen Gewinn von 10,59 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

