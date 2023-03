Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Freitagnachmittag fester

Das Papier von Deutsche Börse konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 167,35 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Börse-Aktie bisher bei 167,95 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 166,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 156.628 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 180,00 EUR erreichte der Titel am 01.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,03 Prozent hinzugewinnen. Am 08.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 135,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,23 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 187,67 EUR je Deutsche Börse-Aktie an.

Am 08.02.2023 hat Deutsche Börse die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,08 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,64 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.168,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 934,80 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 26.04.2023 dürfte Deutsche Börse Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 24.04.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Deutsche Börse.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Börse einen Gewinn von 9,26 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com