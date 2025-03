Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Montagmittag nordwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 251,90 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 251,90 EUR zu. In der Spitze gewann die Deutsche Börse-Aktie bis auf 252,80 EUR. Bei 251,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 53.398 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 253,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Börse-Aktie. Bei 175,90 EUR fiel das Papier am 30.05.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 43,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,22 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Börse 3,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 234,33 EUR.

Deutsche Börse veröffentlichte am 17.02.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 855,30 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 855,30 Mio. EUR eingefahren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,15 EUR je Aktie in den Deutsche Börse-Büchern.

