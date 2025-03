Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse schiebt sich am Montagnachmittag vor

Deutsche Börse im Fokus

Die Aktie von Deutsche Börse zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 256,80 EUR zu.

Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 2,2 Prozent auf 256,80 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Börse-Aktie bis auf 257,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 251,00 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Börse-Aktie belief sich zuletzt auf 194.328 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (257,40 EUR) erklomm das Papier am 03.03.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Börse-Aktie 0,23 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 175,90 EUR am 30.05.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Verlust von 31,50 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Deutsche Börse seine Aktionäre 2023 mit 3,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,22 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 234,33 EUR je Deutsche Börse-Aktie an.

Deutsche Börse veröffentlichte am 17.02.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 855,30 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,15 EUR je Aktie in den Deutsche Börse-Büchern.

