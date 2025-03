Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag kaum verändert

Notierung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 251,40 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Deutsche Börse-Aktie um 09:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 251,40 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 251,70 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 250,90 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 251,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.637 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (253,00 EUR) erklomm das Papier am 27.02.2025. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 0,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 175,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.05.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 30,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Deutsche Börse-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,22 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 234,33 EUR an.

Am 17.02.2020 legte Deutsche Börse die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 855,30 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 855,30 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Börse-Gewinn in Höhe von 11,15 EUR je Aktie aus.

