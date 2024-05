Deutsche Börse Aktie News: Anleger schicken Deutsche Börse am Vormittag ins Plus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Deutsche Börse legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 184,05 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Deutsche Börse-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 184,05 EUR zu. Kurzfristig markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 184,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 183,65 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 6.960 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 29.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 194,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 5,70 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.10.2023 bei 152,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,96 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Börse 3,80 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Börse-Aktie wird bei 203,00 EUR angegeben.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 855,30 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 24.07.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 29.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Deutsche Börse.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Deutsche Börse-Gewinn in Höhe von 10,15 EUR je Aktie aus.

