Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Montagnachmittag mit Einbußen

Deutsche Börse im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 168,65 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Deutsche Börse-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 168,65 EUR ab. Die Deutsche Börse-Aktie sank bis auf 168,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 169,35 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 75.562 Deutsche Börse-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2023 auf bis zu 186,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Börse-Aktie. Am 02.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 153,75 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 8,83 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 194,09 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Börse am 26.04.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,70 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.231,20 EUR – ein Plus von 15,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Börse 1.061,60 EUR erwirtschaftet hatte.

Deutsche Börse dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 25.07.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Deutsche Börse-Anleger Experten zufolge am 24.07.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Börse im Jahr 2023 9,46 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Deutsche Börse-Aktie: Was Analysten im Juni vom Papier halten

Deutsche Börse-Aktie sinkt: Deutsche Börse plant wohl vorerst keine Milliarden-Übernahmen mehr

Deutsche Börse-Aktie gewinnt dennoch: Staatsanwaltschaft soll Ermittlungen gegen Deutsche Börse-Vorstand Book aufgenommen haben