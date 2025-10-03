DAX24.357 -0,3%Est505.645 ±-0,0%MSCI World4.350 +0,5%Top 10 Crypto16,59 +0,8%Nas22.884 +0,2%Bitcoin102.453 -0,4%Euro1,1744 +0,2%Öl64,75 +0,7%Gold3.876 +0,5%
Aktienentwicklung

Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Freitagnachmittag mit Abschlägen

03.10.25 16:10 Uhr
Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 226,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
228,00 EUR -3,50 EUR -1,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:51 Uhr ging es für die Deutsche Börse-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 226,20 EUR. Bei 225,40 EUR markierte die Deutsche Börse-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 231,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 128.078 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 294,30 EUR markierte der Titel am 05.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 23,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 206,00 EUR. Dieser Wert wurde am 13.11.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Börse-Aktie 9,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,22 EUR, nach 4,00 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 271,63 EUR aus.

Am 17.02.2020 hat Deutsche Börse die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,16 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den Deutsche Börse-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,13 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor 5 Jahren eingefahren

Aktien von Deutsche Börse und Circle uneins: Erste Stablecoin-Partnerschaft in Europa

DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Börse-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

