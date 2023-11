Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag stärker

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 159,20 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Deutsche Börse-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 159,20 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 160,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 158,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 159.523 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Bei 186,35 EUR erreichte der Titel am 25.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 17,05 Prozent Plus fehlen der Deutsche Börse-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 152,60 EUR am 19.10.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,15 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 191,45 EUR.

Deutsche Börse ließ sich am 18.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,28 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,15 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 1.188,30 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 9,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.090,20 EUR erwirtschaftet worden.

Deutsche Börse wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.02.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Deutsche Börse-Gewinn in Höhe von 9,55 EUR je Aktie aus.

