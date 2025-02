Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Deutsche Börse im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Im XETRA-Handel kam die Deutsche Börse-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 240,00 EUR.

Bei der Deutsche Börse-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 240,00 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 240,90 EUR aus. In der Spitze fiel die Deutsche Börse-Aktie bis auf 238,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 239,10 EUR. Zuletzt wechselten 66.367 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Bei 241,80 EUR markierte der Titel am 03.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 0,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.05.2024 (175,90 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,05 EUR, nach 3,80 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 225,78 EUR.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,16 EUR gegenüber 1,16 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Deutsche Börse mit einem Umsatz von insgesamt 855,30 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 10,59 EUR je Aktie in den Deutsche Börse-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

DAX aktuell: DAX letztendlich in Rot

Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels mit positivem Vorzeichen

Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Montagssitzung im Minus